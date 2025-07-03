فن ومشاهير

تشبه نجمات الزمن الجميل.. إطلاله ساحرة للإعلامية أسما إبراهيم

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  • تشبه نجمات الزمن الجميل.. إطلاله ساحرة للإعلامية أسما إبراهيم 1/6
  • تشبه نجمات الزمن الجميل.. إطلاله ساحرة للإعلامية أسما إبراهيم 2/6
  • تشبه نجمات الزمن الجميل.. إطلاله ساحرة للإعلامية أسما إبراهيم 3/6
  • تشبه نجمات الزمن الجميل.. إطلاله ساحرة للإعلامية أسما إبراهيم 4/6
  • تشبه نجمات الزمن الجميل.. إطلاله ساحرة للإعلامية أسما إبراهيم 5/6
  • تشبه نجمات الزمن الجميل.. إطلاله ساحرة للإعلامية أسما إبراهيم 6/6

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أحمد جودة - القاهرة -  

أبهرت الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها بإطلالة ساحرة وجريئة خلال أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق مكشوف الظهر، مع لمسات كلاسيكية أعادت للأذهان أجواء نجمات الزمن الجميل.

 

وظهرت أسما في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بتسريحة شعر مرفوعة وأحمر شفاه داكن زاد من قوة الإطلالة، ونسّقت معها قفازات جلدية طويلة وأقراطًا بارزة، ما منحها طابعًا فنيًا راقيًا جمع بين الجرأة والرقي.

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وقد نالت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وجرأتها في اختيار الإطلالات، حيث علّق البعض بأنها "تشبه لقطة من فيلم كلاسيكي"، فيما وصفها آخرون بأنها "أيقونة أناقة بصبغة عصرية".

وتُعرف أسما إبراهيم بجرأتها في اختياراتها سواء في إطلالاتها الإعلامية أو جلسات التصوير، إلى جانب حضورها القوي في البرامج الحوارية التي تقدمها، وكان آخرها برنامجها الشهير "حبر سري" الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة واستضاف كبار النجوم.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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