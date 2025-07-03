نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن تطبيق "يانغو بلاي" أن مسلسل "مملكة الحرير" حقق انطلاقة استثنائية، مسجّلًا رقمًا قياسيًا في عدد المشاهدات منذ يوم عرضه الأول، حيث تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على التطبيق، واحتل صدارة الترند على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" ومحركات البحث مثل "جوجل". كما تصدرت عبارة "موعد عرض مملكة الحرير" مؤشرات البحث في دول مثل مصر، الكويت، والإمارات، في تأكيد واضح على الإقبال الكبير والاهتمام الواسع بالعمل.

هل سئمتم من أخبار الترند؟ استعدوا للمزيد! "مملكة الحرير" لا يزال يتصدّر الترند على تويتر ومحركات البحث في مصر لليوم الثالث على التوالي

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

المسلسل من إخراج وتأليف الدكتور بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" بالتعاون مع "كونكر"، ويتصدر بطولته النجم كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية من بينهم أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

يتكوّن "مملكة الحرير" من 10 حلقات، ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة قبل الجميع بثلاث ساعات حصريا على التطبيق، ما يمنح المشاهدين تجربة متابعة متواصلة وغنية بالأحداث المشوّقة.

يعكس أداء "مملكة الحرير" الإقبال المتزايد على المحتوى العربي المحلّي، ويؤكد دور يانغو بلاي في دعم المحتوى العربي الأصلي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتوفّر تطبيق "يانغو بلاي" في مصر وكافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويدعم مختلف الأجهزة الذكية. ويقدم التطبيق حاليًا اشتراكًا مجانيًا لمدة 90 يوم، مما يمنح المستخدمين فرصة استكشاف مكتبة متنوعة من المسلسلات والأفلام والمحتوى الأصلي والحصري، المصمم خصيصًا ليتناسب مع مختلف الأذواق العربية.