عاجل- أحمد عامر يوصي بعدم إذاعة أغانيه بعد رحيله.. وقناة الشمس تنفذ الوصية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك" عن قيامه بحذف جميع أغانى الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة، فى لفتة وفاء لصديقه الراحل، الذى توفى مؤخرًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وفاة أحمد عامر تُفجع الوسط الشعبي.. وحمو بيكا يحذف أغانيه حدادًا



وكتب حمو بيكا فى منشوره: "تم حذف جميع أغانى أخويا أحمد عامر من على قناتى.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته. بنتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج وكل فنان عمل دويتو معاه، إنه يحذف الأغانى الخاصة بيه.. وربنا يرحمنا جميعًا برحمته الواسعة".

وفة أحمد عامر

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.

حمو بيكا