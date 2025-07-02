نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق حساب أحمد عامر من الفيسبوك بعد رحيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل الفنان الشعبي أحمد عامر عن عالمنا بشكل مفاجئ، بعد إصابته بأزمة قلبية أعقبت إحياءه لحفل فني، ما ألقى بظلال من الحزن على الساحة الفنية.

وفي لفتة وفاء وتقدير، قرر عدد من الفنانين المقربين منه حذف أعماله من منصاتهم الرسمية وتم غلق حسابه الرسمي على فيس بوك، استلهامًا من رغبة بدت واضحة في أحاديثه الأخيرة وشهادات من عرفوه عن قرب، رغم أنه لم يعلن عنها بشكل مباشر قبل وفاته.

إغلاق حسابه الرسمي على فيسبوك

و قررت إدارة أعمال الراحل إغلاق حسابه الشخصي على "فيسبوك" بشكل مؤقت، عقب موجة من التعليقات المسيئة التي صاحبت خبر الوفاة، حمايةً لمشاعر أسرته التي تعيش صدمة كبيرة.

حمو بيكا وشحتة كاريكا يحذفان أغاني الراحل "احترامًا لذكراه"

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» حذف جميع أغاني زميله الراحل أحمد عامر من قناته على "يوتيوب"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بدافع الوفاء والدعاء له بالرحمة.

وقال بيكا:

«تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته»

كما ناشد جميع شركات الإنتاج والفنانين قائلًا:

«نتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج، وكل حد عمل ديو مع أحمد، يمسح الأغاني بتاعته».

بدوره، أعلن الفنان الشعبي شحتة كاريكا أيضًا حذف جميع أعمال أحمد عامر من قناته الخاصة، داعيًا الآخرين لفعل نفس الشيء، في لفتة أثارت إعجاب المتابعين، وعكست حالة من التضامن والاحترام داخل الوسط الشعبي.

منشور أخير

قبل ساعات فقط من إعلان وفاته، كتب أحمد عامر منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك" يعتذر فيه عن إحياء الحفلات بسبب حالته الصحية، ما اعتبره جمهوره لاحقًا منشور وداع غير مباشر.

وقد أحدث الخبر صدمة واسعة، لا سيما أن الفنان لم يكن يعاني من أمراض مزمنة معروفة، ووافته المنية بشكل مفاجئ.

جنازة الراحل في مسقط رأسه بسمنود وتأخر الدفن

نقل جثمان الفنان صباح اليوم إلى مسقط رأسه في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، حيث تأخرت مراسم الدفن بسبب انتظار تصريح الدفن من مفتش الصحة، وتمت الصلاة عليه ظهرًا في مسجد الحريري، بحضور عدد كبير من أهله ومحبيه وزملائه في الوسط الفني الشعبي.

وداع صامت لأحد نجوم الأغنية الشعبية

خيم الحزن على الوسط الفني، خصوصًا في دوائر الأغنية الشعبية، التي خسرت واحدًا من أبرز الأصوات التي لاقت رواجًا وجمهورًا واسعًا.