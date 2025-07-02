حمو بيكا وشحتة كاريكا يغلقان صفحات أحمد عامر ويحذفان أغانيه بعد وفاته

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أحمد جودة - القاهرة - حمو بيكا وشحتة كاريكا يغلقان صفحات أحمد عامر

ودع الوسط الفني الشعبي المصري أحد أبرز وجوهه، الفنان أحمد عامر، الذي رحل عن عالمنا فجأة إثر أزمة قلبية حادة عقب إحيائه إحدى الحفلات.

لم تقتصر ردود الفعل على الحزن والدعاء، بل تحولت إلى حملة احترام لذكراه، تمثلت في حذف زملائه لأغانيه من قنواتهم الرسمية، في استجابة لرغبة لم يعلن عنها الراحل صراحةً، لكن ظهرت إشاراتها في منشورات وشهادات كثيرة عقب وفاته.

حمو بيكا وشحتة كاريكا يحذفان أغاني الراحل "احترامًا لذكراه"

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» حذف جميع أغاني زميله الراحل أحمد عامر من قناته على "يوتيوب"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بدافع الوفاء والدعاء له بالرحمة.

وقال بيكا:

«تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته»

كما ناشد جميع شركات الإنتاج والفنانين قائلًا:

«نتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج، وكل حد عمل ديو مع أحمد، يمسح الأغاني بتاعته».

بدوره، أعلن الفنان الشعبي شحتة كاريكا أيضًا حذف جميع أعمال أحمد عامر من قناته الخاصة، داعيًا الآخرين لفعل نفس الشيء، في لفتة أثارت إعجاب المتابعين، وعكست حالة من التضامن والاحترام داخل الوسط الشعبي.

منشور أخير

قبل ساعات فقط من إعلان وفاته، كتب أحمد عامر منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك" يعتذر فيه عن إحياء الحفلات بسبب حالته الصحية، ما اعتبره جمهوره لاحقًا منشور وداع غير مباشر.

وقد أحدث الخبر صدمة واسعة، لا سيما أن الفنان لم يكن يعاني من أمراض مزمنة معروفة، ووافته المنية بشكل مفاجئ.

إغلاق حسابه الرسمي بعد إساءات والأسرة تلتزم الصمت

وفي تطور لاحق، قررت إدارة أعمال الراحل إغلاق حسابه الشخصي على "فيسبوك" بشكل مؤقت، عقب موجة من التعليقات المسيئة التي صاحبت خبر الوفاة، حمايةً لمشاعر أسرته التي تعيش صدمة كبيرة.

جنازة الراحل في مسقط رأسه بسمنود وتأخر الدفن

نقل جثمان الفنان صباح اليوم إلى مسقط رأسه في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، حيث تأخرت مراسم الدفن بسبب انتظار تصريح الدفن من مفتش الصحة، وتمت الصلاة عليه ظهرًا في مسجد الحريري، بحضور عدد كبير من أهله ومحبيه وزملائه في الوسط الفني الشعبي.

وداع صامت لأحد نجوم الأغنية الشعبية

خيم الحزن على الوسط الفني، خصوصًا في دوائر الأغنية الشعبية، التي خسرت واحدًا من أبرز الأصوات التي لاقت رواجًا وجمهورًا واسعًا.