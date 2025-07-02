غدًا.. أصالة تطرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد"..تعرف على تعاونات وتفاصيل الألبوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أصالة لطرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد" غدًا عبر جميع منصات الإستماع الذي يضم 10 أغنيات جدد تتنوع ما بين الدرامي والرومانسي وتتعاون أصالة في هذا الألبوم مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويذكر أنه سيطرح الألبوم غدًا في تمام الساعة الخامسة مساء.

بوستر ألبوم ضريبة البعد لـ أصالة

تفاصيل ألبوم “ضريبة البعد” لـ أصالة

وتأتي اسماء الأغنيات كالآتي وهم: (كلام فارغ، ضريبة البعد، عندي اكتفاء، مش وحشة، أيها المواطن، المال السايب، أنا هنساك، العنب الساقع، أحبك أكرهك، كل التفاصيل)



شارك في صناعة الألبوم مجموعة متميزة من الشعراء والملحنين، بينهم: (محمود عليم، منة القيعي، أحمد المالكي

،مصطفى العسال، مصطفى حدوتة، أحمد حسن راؤول، عمرو الشاذلي، الملحن الراحل محمد عبدالمجيد، إسلام الجريني، جابر جمال، كما يحتوي الألبوم على أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، محمد الشرنوبي).

صناع أغاني ألبوم "ضريبة البعد" لـ أصالة



"مش وحشة" من كلمات محمود كلازا، ألحان مصطفي العسال، توزيع محمد مصطفي.

"أحبك أكرهك" كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود الخيامي، توزيع محمد مصطفي

"ضريبة البعد" كلمات أحمد عيسي، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل.

"كل التفاصيل" كلمات محمد شافعي، ألحان علي أباظة، توزيع خالد عز

"أيها المواطن" كلمات محمد الشرنوبي ومنة شومان، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع تيم.

"المال السايب" كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت، توزيع يوسف حسين

"أنا هنساك" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبد المجيد، توزيع هشام البنا

"عندي اكتفاء" كلمات مصطفي حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع إيهاب كلوبيكس.

"العنب الساقع" كلمات إسلام الجريني، ألحان وتوزيع جابر جمال

"كلام فارغ" كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد.

أصالة

آخر حفلات أصالة

وكانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في القرية العالمية بدبي، وقدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها مثل: "شكرًا"، "دخل قلبي"، "أكتر"، "غلبان"، "اشتقت لك"، و"فوق"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

