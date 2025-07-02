راغب علامة يُغلِق ملف «المكالمة المفبركة» أمام القضاء اللبناني

القاهرة - محمد ابراهيم - صرّح السوبر ستار راغب علامة من أمام قصر العدل اللبناني اليوم أنّه تمّ التراجع رسميًا عن الإخبار المقدَّم بحقّه بعدما أثبتت القاضية ميرنا كلاس، خلال استجواب دقيق، أنّ المكالمة الهاتفية التي تمّ تداولها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان كانت مفبركة بالكامل.

ما دفع الجهة المدّعية إلى سحب الدعوى وإغلاق الملف نهائيًا، مؤكّدًا أنّ الحقيقة ظهرت جليّة أمام القضاء والرأي العام اللبناني والعربي.

وأكد محاميه الأستاذ مارك حبقة أنّ حضور علامة شخصيًا أثبت براءته بالدليل القاطع، مجدِّدًا التزامه بوطنيته وصورته كفنان عابر للطوائف والبلدان وواجهة مشرّفة للبنان رغم كل الشائعات.

آخر أعمال الفنان راغب علامة

يُذكر أن راغب طرح مؤخرًا أغنية "بيروت ولا روما" على موقع "يوتيوب"، والتي غناها أيضًا باللهجة المصرية، وحققت تفاعلًا ملحوظًا، ما يشير إلى نجاح اختياراته الأخيرة في كسر الحواجز اللغوية وتوسيع قاعدة جمهوره.

وبعد طول انتظار، أطلق السوبر ستار راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.