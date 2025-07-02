حسام حبيب يكشف عن رأيه في الحب والفنان الذي يشاركه في ألبومه الجديد 'سيبتك'

القاهرة - محمد ابراهيم - حسام حبيب : بطلت أزعل علي حاجة لأنها مش مستاهلة



قال المطرب حسام حبيب، إنه لا يندم على أي شىء مر به في حياته، لأن المكسب والخسارة لهما فائدة، وكل منهما ممكن أن يوقع الانسان في الخطأ.

وتابع ‘حبيب’، خلال لقاء حصري مع عرب وود، أنه شخص يحب فكرة الحب وهو بالنسبة له أسمي وأفضل شىء في الحياة، قائلا:" بزعل لما حد يقولي الحب مش كل حاجة.. مش معنى انك حبيت غلط يبقي الحب غلط"، مشددا على أن الحب بالنسبة له ألا يكون مشروط.

وأضاف 'حسام'، أنه لا يعترف بالندم في حياته، ولكنه يشعر بإهمال للمقربين له من بينهم عائلته وأصدقائه وجمهوره، حتي وإن بلغ عددهم إثنان فقط، مشيرا إلى أنه توقف عن الحزن الفترة الأخيرة في حياته، قائلا:"خلاص بطلت أزعل على حاجة لأن في الاخر هي مش مستاهلة".

جدير بالذكر أن حسام حبيب حقق نجاح جماهيري كبير بأولى أغانى ألبومه الجديد سيبتك، والذي يقدم من خلاله مفاجأة للجمهور، كما أعلن في الساعات الماضية عن ديو يجمعه مع المطرب رامي صبرى في البومه الجديد.