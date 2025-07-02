التيزر التشويقي لـ البوم "محمد نور" بعنوان "وريني" استعدادا لطرحه صيف ٢٠٢٥

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح منذ قليل المنتج محمد علام التيزر التشويقي الأول لأحدث ألبومات النجم محمد نور بعنوان "وريني" وذلك استعدادا لطرحه خلال موسم صيف ٢٠٢٥ والذي يضم عدد من أهم الأغاني التي تعاون فيهم مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

تفاصيل الألبوم:

البوم "وريني" يضم "٦ أغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الاغنية، ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك ومن الشعراء الذي تعاون معهم مصطفي حدوته، ومحمد مصطفى، ملك وايمن عز، ومحمود عليم، ومحمد السوكني، والأمير عبد بن سعد، بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، ومن الملحنين محمد شحاته، ومحمد النادي، ومحمود انور، وعمرو الشاذلي، ومحمد قماح، ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس، وجلال الحمداوي، ومحمد شفيق،و كريم أسامه وهشام البنا،و محمد قماح.

ومن المقرر أن يتم طرح الالبوم على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية خلال موسم صيف ٢٠٢٥ للجمهور ومحبيه.

محمد نور عن علاقته بفريق وأما:

ويذكر أن أكد محمد نور أن علاقة أعضاء فرقة "واما" لا تزال قوية رغم انشغال كل منهم بمساره الفني الخاص.

حيث أوضح: "واما فرقة ناجحة جدًا، وكل واحد فينا اختار طريقه، وأنا بدأت أغني منفرد، وفهمي دخل التمثيل، ونادر حمدي فضل التوزيع الموسيقي، لكننا ما زلنا أصحاب وإخوات".

كما أشار إلى عودة النشاط الجماعي للفرقة مؤخرًا، قائلًا: "كنا لسه في السعودية، وعندنا جولة في أمريكا وكندا، مفيش أي خلاف بينا بالعكس، دي عِشرة سنين".