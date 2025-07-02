نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام زكي عن البوم "ابتدينا": الألبوم مختلف بشكل شخصي عن أي البوم تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الملحن إسلام زكي لألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب الذي من المقرر طرحه غدًا عبر جميع منصات الإستماع حيث نشر إسلام زكي بوستر الألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليه قائلًا: "البوم ( إبتدينا ) بالنسبالي مُختلف بشكل شخصي عن أى البوم اشتغلت فيه قبل كده يمكن بقالي ٥ سنين بعيد عن البومات الهضبة بس احنا علي تواصل دايما وبسمعهُ كل جديد واتمني تبقي دي العودة اللي الناس مستنياها مني بعد غياب".

وتابع قائلًا: "و ربنا يعلم كلامكم وثقتكم في شغلي قبل حتي ما ينزل دي اكتر حاجة مفرحاني ومشجعاني وتخلي الواحد يعرف قيمتة الفنية عندكم وإنه عندهُ الحمد لله رصيد مع جمهور عارف شغلة وعارف بيقدم ايه، انا مستني الالبوم دة اكتر من اي حد ومبسوط اني موجود لو بجزء صغير في تاريخ الفنان عمرو دياب".

واختتم حديثه قائلًا: "ونصيحة للمفركشين اللى بيتلككوا على الرجوع تامر حسين كاتب كلام حايرجعكوا يعنى حايرجعكوا دعواتكم وربنا يكرمنا ويوفقنا جميعًا".

منشور إسلام زكي

عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلن الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي سيطرح غدًا عبر جميع منصات الإستماع، وقد نشر الهضبة بوستر الألبوم وعلق عليه باللغة الإنجليزية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "متبقي 24 ساعة".

منشور عمرو دياب

تفاصيل أغنية "ابتدينا" لـ عمرو دياب

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "ابتدينا" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عمرو مصطفي وتوزيع عادل حقي.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا وذلك بعد حالة الترقب التي عاش بها الجمهور في الأيام الماضية بعد طرح البرومو الرسمي للأغنية التي تم الكشف جزء من المقطع الموسيقي لها عبر منصات السوشيال ميديا، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

تفاصيل ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب

ويمثل "ابتدينا" أول تعاون ألبومات رسمي بين عمرو دياب وشركة "سوني"، بعد إعلان الشراكة الفنية بينهما قبل عدة أشهر.

وكان دياب قد وعد جمهوره خلال حفله الأخير في الكويت بأن الألبوم الجديد سيتضمن مفاجآت موسيقية وأفكارًا مبتكرة، ومن المرتقب طرحه قريبًا على جميع المنصات الموسيقية