نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. طرح فيلم "التجربة المكسيكية" على يانغو بلاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة يانغو بلاي عبر حسابها بموقع انستجرام عن موعد عرضها لفيلم التجربة المكسيكية بطولة بيومي فؤاد وليلي علوي.

موعد عرض فيلم التجربة المكسيكية على يانغو بلاي

ومن المقرر عرض فيلم التجربة المكسيكية بطولة بيومي فؤاد وليلي علوي عبر منصة يانغو بلاي غدا الخميس، وذلك بعد عرضه بالسينمات لأول مرة في فبراير عام 2024.

أبطال فيلم التجربة المكسيكية

وتضم قائمة أبطال فيلم التجربة المكسيكية كل من: عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ندى موسى، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، محمود حافظ، أحمد فهيم، حسن عبدالفتاح، أحمد طلعت، محمد الشربيني، ﺇﺧﺮاﺝ شادي علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان ومحمد محرز.

أحداث فيلم التجربة المكسيكية

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة إلى المكسيك؛ حيث يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات، وتتوالى الأحداث، ويجسد عمرو عبدالجليل ضمن أحداث الفيلم شخصية مصارع معتزل، فيما يظهر محمد ثروت بدور مجرم، ويقوما بالسفر مع عدد من أصدقئهما في بعثة إلى المكسيك مليئة بالمغامرات والمفارقات الكوميدية والأحداث الغير متوقعة.

أعمال جمعت بين ليلى علوي وبيومي فؤاد

يُذكر أن فيلم ابن مين فيهم، يجمع ليلى علوي وبيومي فؤاد للمرة العاشرة، حيث سبق والتقيا في 9 أعمال من قبل، كانت البداية بمسلسل بنت من شبرا عام 2004، ثم حكاية هالة والمستخبي ضمن مسلسل حكايات وبنعيشها عام 2009، مسلسل هي ودافنشي عام 2016، وأفلام: ماما حامل وشوجر دادي وجوازة توكسيك والمستريحة، بالإضافة إلى مسرحيتي الصندوق الأحمر ومشيرة الخطيرة في موسم الرياض.