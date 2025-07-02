نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد عرض فيلم "السرب" على شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة شاهد الرقمية عبر حسابها بموقع انستجرام عن موعد عرضها لفيلم السرب، والذي يعد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية.

موعد عرض فيلم السرب على شاهد

ومن المقرر عرض فيلم السرب علي منصة شاهد يومي 3 و24 يوليو الجاري.

أبطال فيلم السرب

والعمل شارك بجانب أحمد السقا في بطولته، شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحداث فيلم السرب

الفيلم يتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ 21 مصريا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، في مثل هذا اليوم 15 فبراير 2015 قبل 6 سنوات، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار غضبة الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.

أحدث أعمال أحمد السقا

ويعرض حاليا للفنان أحمد السقا فيلم أحمد وأحمد ويشاركه البطولة كلا من: أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد

وينتمي فيلم أحمد وأحمد إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.