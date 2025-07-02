نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان قصير.. نسرين طافش تخطف الانظار في أحدث ظهور بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانه نسرين طافش خلال الفترة الماضية علي مشاركه جمهورها لحظاتها السعيدة خلال قضائها لـ إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وأطلت نسرين طافش بفستان صيفي قصير يدمج ألوان الأزرق والأبيض ونسقت معه حقيبة وحذاء باللون الأبيض ولملمت شعرها ورفعته للأعلى مع مكياج بألوان هادئة.

اخر اعمال نسرين طافش

سبق، وعرض لـ نسرين طافش مؤخرا فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسريم طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

أحدث أعمال نسرين طافش

ويذكر ان الفنانة نسرين طافش قد انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل" مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

زيجات نسرين طافش

زواج نسرين طافش من أحمد جوهر يُعد الزواج الثالث في حياتها، حيث تزوجت سابقًا من رجل أعمال إماراتي بين عامي 2008 و2013، ثم ارتبطت في عام 2022 بطبيب مصري ومدرب يوغا يُدعى شريف شرقاوي، لكن علاقتهما لم تدم طويلًا، وانتهت بالانفصال في عام 2023.