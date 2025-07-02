نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 31 يوليو.. موعد عرض مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمي على شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة شاهد الرقمية عبر، حسابها بموقع انستجرام عن موعد عرضها لمسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي.

موعد عرض مسلسل 220 يوم على شاهد

ومن المقرر عرض مسلسل 220 يوم، بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، علي منصة شاهد يوم 31 من شهر يوليو الجاري.

أبطال مسلسل 220 يوم

ويضم مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رأفت، وآخرين، وهو من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين وإخراج كريم العدل، إنتاج شركة الصباح.

شخصيات مسلسل 220 يوم

ويظهر كريم لهمي وصبا مبارك في دور زوجين، وتجسد حنان سليمان شخصية والدة كريم فهمي، فيما تظهر عايدة رياض في دور خالته وابنها علي الطيب الذي يقدم شخصية مهندس معماري، وابن خال كريم فهمي خلال الأحداث، ويمر بتحدي كبير، حيث يصل وزنه إلى أكثر من 130 كيلو بعدها يقرر أن يغير نمط حياته ويبدأ في فقدان الوزن دون اللجوء إلى عمليات أو حقن.

اخر اعمال كريم فهمي

وكان اخر اعمال كريم فهمي هو مسلسل وتقابل حبيب الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي، مكون من 30 حلقة، ويُعرض على منصة شاهد وقنوات dmc وon، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال صبا مبارك

بينما اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل معاوية، من إخراج طارق العريان، وأحمد مدحت، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم العرب، من بينهم لُجين إسماعيل، أيمن زيدان، سامر المصري، ووائل شرف، غانم الزرلي، أسماء جلال، سهير بن عمارة، وائل شرف، يزنخليل،ل أيضًا مسلسل وتر حساس، الذي دارت أحداثه إطار اجتماعي تشويقي.