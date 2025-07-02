نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. وفاء عامر تهنئ ابنها بتخرجه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها بموقع انستجرام، علي تهنئة ابنها عمر فوزي علي تخرجه، موجهه له كلمات مؤثرة تعبر عن فخرها به وبنجاحه.

وفاء عامر تهنئ ابنها بتخرجه

ونشرت وفاء عامر صورة تجمعها بـ ابنها عمر، وعلقت عليها قائلة: “اللهم اني استودعتك فرحتي بك، مبروك ياقلب قلبي".

رد عمر فوزي علي تهنئة والدته

ليرد عليها ابنها: "اغلي ما ليا بحبك انتي عندي بكل الناس بحبك قد كل الدنيا ١٠٠ مره شكرا انك شرفتيني انهاردة”

اخر اعمال وفاء عامر

وكان اخر اعمال وفاء عامر هو مشاركتها في دراما رمضان الماضي 2025 بمسلسل “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وايضا شاركت في مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين، أبرزهم وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، ميرنا نور الدين، وكارولين عزمي، لوسي، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، وأحمد ماجد، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

كما شاركت في مسلسل الأميرة بطولة الفنانة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، والعمل الدرامي من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج مها سليم.