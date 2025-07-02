نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي سيطرح غدًا عبر جميع منصات الإستماع، وقد نشر الهضبة بوستر الألبوم وعلق عليه باللغة الإنجليزية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "متبقي 24 ساعة".

منشور عمرو دياب

تفاصيل أغنية "ابتدينا" لـ عمرو دياب

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "ابتدينا" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عمرو مصطفي وتوزيع عادل حقي.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا وذلك بعد حالة الترقب التي عاش بها الجمهور في الأيام الماضية بعد طرح البرومو الرسمي للأغنية التي تم الكشف جزء من المقطع الموسيقي لها عبر منصات السوشيال ميديا، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

من كواليس البوم ابتدينا لـ عمرو دياب

عودة العمل بين عمرو مصطفي وعمرو دياب

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "ابتدينا" تشهد عودة العمل بين عمرو دياب وعمرو مصطفي بعد غياب دام لمدة 6 سنوات.

ويذكر أنه يشارك عمرو مصطفي العمل مع عمرو دياب في ألبوم "ابتدينا "بأغنيتين، الأولى بعنوان "ابتدينا" من كلمات تامر حسين وتوزيع عادل حقي، بينما الأغنية الثانية ستكون بمثابة مفاجأة من كلمات تامر حسين أيضًا، واوزيع أسامة الهندي.

تفاصيل ألبوم "ابتدينا" للهضبة عمرو دياب

ويمثل "ابتدينا" أول تعاون ألبومات رسمي بين عمرو دياب وشركة "سوني"، بعد إعلان الشراكة الفنية بينهما قبل عدة أشهر.

وكان دياب قد وعد جمهوره خلال حفله الأخير في الكويت بأن الألبوم الجديد سيتضمن مفاجآت موسيقية وأفكارًا مبتكرة، ومن المرتقب طرحه قريبًا على جميع المنصات الموسيقية