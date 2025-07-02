نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “في عز الضهر” يقترب من 5 ملايين جنيه بعد أسبوعين من عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واصل فيلم “في عز الضهر” منافسته في سباق شباك التذاكر، محققًا أمس إيرادات بلغت 188 ألف جنيه، ليحجز المركز الثالث بين الأفلام المعروضة حاليًا.

وبذلك يصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين من عرضه إلى 4 ملايين و943 ألف جنيه، أي ما يعادل بيع 34 ألفًا و574 تذكرة حتى الآن.

الفيلم يواصل التقدم بخطى ثابتة، معتمدًا على حبكة درامية مشوقة وجمهور بدأ يتزايد مع مرور الأيام.

أبطال فيلم "في عز الضهر"

ويُعد الفيلم أول بطولة مصرية للنجم العالمي مينا مسعود، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، وأحمد عزيز. الفيلم من تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج الإخوة المتحدين.

وتدور أحداث العمل في أجواء من الإثارة والتشويق حول شاب مصري يتم تجنيده في إحدى أخطر عصابات المافيا الدولية، لكنه يتخذ قرار العودة إلى وطنه ليبدأ رحلة البحث عن هويته والخلاص من ماضيه.



ويُعرض الفيلم حاليًا إلى جانب ثلاثة أفلام أخرى تتنافس على شباك التذاكر، وهي: “المشروع X” بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، “ريستات” بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، وإخراج سارة وفيق، و“سيكو سيكو” بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس.