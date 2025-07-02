تعرف علي موعد عرض فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف علي منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة شاهد عبر صفحتها علي موقع انستجرام، عن موعد عرضها لفيلم شقو بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني.

موعد عرض فيلم شقو علي منصة شاهد

ومن المقرر ان يعرض فيلم شقو بطولة عمرو يوسف علي منصة شاهد يومي 3 و24 من يوليو الجاري.

قصة فيلم شقو

ودارات احداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، حول عدد من الأصدقاء الخارجين عن القانون، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص للكاتب الأمريكي تشاك هوجان، ويقدم عمرو خلاله شخصية إسماعيل الشهير بـ شقو وهو خارج عن القانون، كما يعيش قصة حب مع دينا الشربيني التي تجسد شخصية ممرضة اسمها فاطمة.

الجزء الثاني من فيلم شقو

سبق، وكشف السبكي عن وجود جزء ثاني من فيلم شقو، بعدما شارك صورة له مع عمرو يوسف ومخرج الفيلم كريم السبكي، وعلق: توكلنا على الله، شقو 2 (شبنش مراكش)، الشقايق مابقوش بطولهم واللي فات مامتش، بدء التحضيرات الأولية والتعاقد مع النجم عمرو يوسف، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وجاري التوقيع مع باقي نجوم العمل وسيتم الإعلان قريبًا عن مزيد من التفاصيل.

أبطال فيلم «شقو»

ويضم فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ومستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان.