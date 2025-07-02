تامر حسني يبارك لـ رامي جمال على تصدر أغنية "محسبتهاش" التريند الأول عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - بارك نجم الجيل تامر حسني، إلى الفنان رامي جمال، على تصدر أغنيته الجديدة "محسبتهاش" التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث نشر نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " صورة الأغنية وعلق عليها قائلًا: "ألعب يا عم روميييو".

استوري تامر حسني

نجاح ألبوم "محسبتهاش" لـ رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه طرح الفنان رامي جمال ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "محسبتهاش" أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتكون الألبوم من 15 أغنية تتنوع بين الدراما والرومانسي وتعاون رامي جمال في هذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويحتل الآن الفنان رامي جمال التريند الأول عبر "يوتيوب" بأغنية "محسبتهاش" الذي تحمل الألبوم وقد انهالت التعليقات الإيجابية على الأغنية وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو قرابة 200 الف مشاهدة.



وأغنية "محسبتهاش" من كلمات هاجر نبيل وألحان علي الخواجة وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات اغنية "محسبتهاش" لـ رامي جمال

وفّر كلامك

مش وقته كل إللي إنت جاي بتحكي فيه

و مفيش فضول أسأل وأقول أذيتني ليه

الوقت فات حاول تعيش

إيه إللي جابك

مابقاش يأكل عيش خلاص دمع العينين

القسوة وحشة وإنت بردو قسيت سنين

و فيه حاجات ما بتتنسيش

محسبتهاش

و لعبت لعبة للأسف مكسبتهاش

قلبك يعوضني دي صعبة مهما عاش

شكرًا عشان فوقتني

إنسى إللي كان

علشان حبيب دلوقتي غير حبيب زمان

أنا قلبي ضاع مني ومعرفلوش مكان

ف مفيش دموع هتهزني

هو إنت مالك

فاكرها سهلة أو تتحل بكلمتين

شوفت إللي بيسيب قلب حَبُّه بيبقى فين

أصبر عشان هتشوف كتير

أنا قولتهالك

إن القلوب في الدنيا دي مالهاش ضمان

مش تبقى يعني بتإذي فيا وأقول كمان

أَدّي الأمان لو شوفت خير

موعد طرح ألبوم "لينا معاد" لـ تامر حسني



يستعد تامر حسني لصيف 2025 بطرح ألبوم غنائي جديد بعنوان "لينا ميعاد" بشكل كامل، وهو الالبوم رقم 16 في تاريخ تامر حسني حيث تم إصدار 4 أغاني فقط من الألبوم.

ويذكر أنه قد طالب عدد من الجمهور تامر حسني لطرح الألبوم كامل دون اللجوء لفكرة طرح كل أغنية منفردة، واستجاب حسني لذلك حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن ذلك قائلًا: "فتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا استجابة لطلبكم، إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل يوم ١٠ شهر ٧ أوامر يا حبايب قلبي".