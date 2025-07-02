محمود البزاوي يشعل السوشيال ميديا بعد مشهد المومياء في مسلسل "مملكة الحرير"

القاهرة - محمد ابراهيم - خطف النجم محمود البزاوي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض مشهد مؤثر له ضمن أحداث مسلسل مملكة الحرير، حيث ظهر وهو يمسك يد مومياء متجمدة، ويخاطبها قائلًا: “سندس يا حبيبتي يا سندس، مش كنتي تستني شوية؟ كان زمانا اتجوزنا وخلفنا عيال”.

المشهد سرعان ما أصبح مادة ساخرة وملهمة في آن واحد، وانتشر بكثافة على فيسبوك وتويتر، مرفقًا بتعليقات من نوع: “لما يقولك استنيني لحد ما أكون نفسي”، و”لما يوعدك بالجواز ويسيبك جنب المومياء”.

طاقِم عمَل مسلسل "مملكة الحرير"

المسلسل الذي يجمع بين الدراما والعبثية في قالب ملحمي، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز، سلوى عثمان، وسارة بركة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركتي سينرجي بلس وكونكر.



أحداث مسلسل "مملكة الحرير"

وتدور أحداث مملكة الحرير في عالم خيالي غير معروف الزمان والمكان، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل ملكية في عيد ميلاد الملك نور الدين الثاني، على يد عمه الطامع “الدهبي”، الذي يسعى لتصفية وريثي العرش، شمس الدين وجلال الدين. إلا أن الخادم الوفي “رضوان” يهرب بالطفلين، ليتفرقا لاحقًا في ظروف متباينة؛ أحدهما ينشأ جنديًا، والآخر خارج القانون، فيما تبقى شقيقتهما جليلة رهينة قصر الدهبي.

تشابك المصائر، واكتشاف الهوية، وصراع السلطة، كلها عناصر تُرسم في هذا العمل المختلف، الذي يجمع بين الرمزية، التراجيديا، والكوميديا السوداء.