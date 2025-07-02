نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “سيكو سيكو” يواصل تألقه بـ188 مليون جنيه ويثبت نفسه في شباك التذاكر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم سيكو سيكو حصد النجاح في دور العرض المصرية، محققًا إيرادات بلغت 188 مليونًا و400 ألف جنيه منذ انطلاقه قبل 13 أسبوعًا، ليحافظ على مركزه الثاني في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

العمل يجمع بين الكوميديا والمغامرة، ويقوم ببطولته النجمين عصام عمر وطه دسوقي، إلى جانب باسم سمرة، ونجوم شباب مثل تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر خالد الصاوي كضيف شرف مميز. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.



أحداث فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث سيكو سيكو حول شابين ينتميان لطبقة متوسطة، يحصلان على ميراث طال انتظاره بعد وفاة عمهما، لكن الحلم يتحول إلى مأزق حين يكتشفان أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية. يقرران استغلالها بطريقتهما الخاصة، من خلال لعبة إلكترونية من ابتكارهما تحمل اسم “سيكو سيكو”، لتبدأ مغامرة غير متوقعة تمزج بين الذكاء والمخاطرة والضحك.

ويُعرض الفيلم حاليًا بالتوازي مع عدد من الأعمال المنافسة مثل المشروع X بطولة كريم عبد العزيز، والصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع وأوس أوس، ونجوم الساحل الذي يضم نخبة من النجوم الشباب أبرزهم أحمد داش ومايان السيد وعلي صبحي.