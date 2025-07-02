نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 732 ألف جنيه أمس.. فيلم “المشروع X” يتجاوز 128 مليونًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز إيرادات قوية بلغت 732 ألف جنيه يوم أمس الثلاثاء، ليواصل تألقه في شباك التذاكر، ويرتفع إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه في السينمات إلى 128 مليونًا و260 ألف جنيه.

الفيلم يثبت يومًا بعد يوم جاذبيته الجماهيرية، ليبقى ضمن قائمة الأعمال الأكثر تحقيقًا للإيرادات هذا العام، مستفيدًا من حب الجمهور لأداء كريم عبد العزيز، وعناصر التشويق التي يتميز بها العمل.

ويُعد الفيلم أحد أضخم المشاريع السينمائية في تاريخ مصر والعالم العربي، حيث تم تصويره بين خمس دول مختلفة هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، مستعينًا بأحدث تقنيات السينما العالمية مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليقدّم تجربة فريدة ومبهرة للمشاهدين على مستوى الصورة والصوت.



أبطال فيلم المشروع X

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، مع ظهور مميز لعدد من النجوم كضيوف شرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد. الفيلم من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، وقصة وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.



أحداث فيلم المشروع X

تدور أحداث الفيلم حول “يوسف الجمال”، عالم المصريات الذي يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار القديمة المرتبطة بالحضارة، والتي قد تُحدث تحولًا جذريًا في مستقبل الطاقة على كوكب الأرض. وبينما يتعمق يوسف في اكتشافاته، يتحول إلى هدف لمنظمة دولية غامضة تسعى لإسكاته قبل أن يفضح ما يعرف، لتبدأ سلسلة من المطاردات في لعبة بقاء مشوقة.

هل سينتصر العلم أم المؤامرة؟ هذا ما يكشفه المشروع X الذي بات علامة فارقة في السينما العربية المعاصرة.