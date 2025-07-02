نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “ريستارت” لتامر حسني يقترب من 85 مليون جنيه في 5 أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل النجم تامر حسني حصد النجاحات السينمائية بفيلمه الجديد ريستارت، الذي اقتربت إيراداته من 85 مليون جنيه خلال خمسة أسابيع فقط من عرضه، وسط توقعات بزيادة الرقم خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع الإقبال الجماهيري الكبير في دور العرض المصرية والخليجية.

ويؤكد الفيلم مكانة تامر حسني كواحد من أبرز نجوم الشباك في الوطن العربي، بفضل شعبيته الجارفة وقدرته على المزج بين الترفيه والرسائل الاجتماعية المؤثرة.



قصة فيلم "ريستارت"

ريستارت يحكي قصة محمد، فني صيانة هواتف يعيش حياة بسيطة، تنقلب رأسًا على عقب حين يجد نفسه وسط دوامة من التحديات الرقمية. بتأثير شخصية غامضة تُعرف بـ”الجوكر” – وكيل شهرة رقمي يستدرج الشباب للركض وراء التريند – يدخل محمد في صراع داخلي حاد يدفعه لإعادة تشغيل حياته، والتساؤل عن هويته الحقيقية في عالم مزيّف تحكمه الواجهة الإلكترونية.

الفيلم يحمل طابعًا اجتماعيًا عصريًا، حيث يسلط الضوء على هوس الشهرة اللحظية والفراغ الرقمي، ويطرح سؤالًا وجوديًا: من نكون حين يخفت الضوء؟



أبطال فيلم "ريستارت"

يشارك في البطولة إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد التي تقدم دور “عفاف” المؤثرة الرقمية، وباسم سمرة في شخصية “الجوكر” شديدة التأثير، إلى جانب محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، وظهور خاص ولافت للنجم أحمد حسام ميدو في أولى خطواته على الساحة السينمائية.