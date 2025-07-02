نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 يوليو.. وائل جسار يحيي حفلًا مميزًا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي مميز في بلده لبنان يوم السبت 12 يوليو الجاري، حيث يلتقي جمهوره بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وسط أجواء من الحنين والطرب الراقي.

على جانب آخر، بدأ جسار خطواته الأولى في التحضير لألبومه الجديد، حيث يقضي حاليًا وقتًا طويلًا في الاستماع لمجموعة من الأغاني لاختيار الأنسب منها، تمهيدًا للانطلاق في عملية التسجيل قريبًا.

الفترة الماضية شهدت نشاطًا لافتًا للنجم اللبناني، إذ طرح عدة أغنيات منفردة حظيت بانتشار واسع، أبرزها:

• “100 إحساس جديد” من كلمات هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عبد السلام.

• “كل وعد” من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم.

• “حد يحييني”، وهي أغنية رومانسية ناعمة كتبها محمد الشافعي، ولحنها ووزعها إسلام رفعت، بهندسة صوتية لماهر صلاح.

• “لو تخاصمني” التي حققت نجاحًا لافتًا، من كلمات وألحان لؤي الجوهري، وتوزيع محمود يحيى.

• “أنا مش مصدق”، من كلمات منصور الشادي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.



وائل جسار يثبت من جديد أنه حاضر بقوة في ساحة الغناء العربي، سواء من خلال الحفلات أو الإصدارات الجديدة، محافظًا على أسلوبه الراقي وصوته الذي لا يخبو بريقه.