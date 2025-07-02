نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة ومحافظة البحر الأحمر تبحثان آليات تشغيل مسرح الغردقة لتقديم عروض فنية للسائحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد اجتماع ظهر اليوم الأربعاء بمسرح قصر ثقافة الغردقة لمناقشة آليات تشغيل المسرح لتقديم عروض فنية وحفلات فنون شعبية موجهة للسائحين الأجانب، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة البحر الأحمر، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار متابعة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، لجهود تفعيل الأنشطة الثقافية ضمن المنظومة السياحية بالمحافظة.

عروض فنية وحفلات فنون شعبية موجهة للسائحين الأجانب

شهد الاجتماع ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وبحضور محمد رجب مدير فرع ثقافة البحر الأحمر، وعدد من ممثلي المنشآت الفندقية والسياحية بالغردقة.

ناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتوقيتات العروض الفنية لتناسب مختلف الوفود السياحية، وتقديمها بعدة لغات بما يسهم في تعزيز إقبال السائحين عليها. كما تناول سبل تذليل المعوقات التي قد تواجه الزائرين من سائحين ومواطنين، واقتراح حلول عملية لضمان سهولة الوصول والتفاعل مع الفعاليات.

وأكدت نائب المحافظ أن هذا التعاون يعد خطوة جديدة نحو دمج الفنون في المنظومة السياحية، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتعزيز الدور الثقافي للدولة، ورفع المستوى الثقافي للمواطنين، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي. وأوضحت أن دعم الفنون والتراث يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

في تعزيز الهوية الثقافية

وأشار يوسف إلى أن العروض الفنية والتراثية تجسد تنوع وثراء الفنون الشعبية في مصر، بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية، ويحظى بقبول وشغف السائحين للتعرف على مختلف ألوان هذا الفن.

وأضاف أن ممثلي شركات السياحة، ومديري التسويق والحفلات بالفنادق والمنتجعات السياحية، هم شركاء النجاح في الترويج وتحقيق أهداف منظومة العروض الفنية.