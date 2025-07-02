نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن إنضمام النجمة نرمين الفقي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى30 سبتمبر 2025.

تصريحات نرمين الفقي

من جهتها أعربت النجمة نرمين الفقي في بيان صحفي لها عن تقديرها وإعتزازها بإنضمامها إلى لجنة التحكيم مشددة على أن مشاركتها هذه المرة تختلف عن المشاركات السابقة كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص بأفلام صناعها من الشباب أو تتناول قضايا خاصة بهم، موضحة أن المهرجان جاء كنافذة سينمائية شابة لصناع الأفلام من المواهب وللتجارب الجديدة والواعدة وللجمهور العاشق لفن السينما.



وقالت: أنها متشوقة لمشاهدة أفلام المسابقة الدولية والتي تتضمن أفلاما مختلفة من دول العالم تنتمي لمدارس سينمائية غير معتاد مشاهدتها في دور العرض التجاربة.



وأشارت أن السينمائيين الشباب أثبتوا أنفسهم ونجحوا في فرض موهبتهم في أكبر المهرجانات الدولية مثل كان وبرلين وفينيسيا، لافتة إلى أن أهم الجوائز التي حققتها السينما المصرية مؤخرا جائت من خلال أفلام صناعها من الشباب.

تصريحات السيناريست محمد الباسوسي



من جانبه رحب السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان بإنضمام النجمة نرمين الفقي للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، مشددًا على أن تواجدها يمثل إضافة فنية كبيرة، لافتًا إلى أن اللجنة ستضم عدد من كبار المبدعين في مجال صناعة الفيلم من ممثلين ومخرجين ومصورين وموسيقيين وغيرهم.

وأوضح أن فعاليات المهرجان هذا العام تشهد إختلافا في الشكل والمضمون وعلى مستوي مشاركات الأفلام وفي لجان التحكيم وضيوف المهرجان من نجوم وصناع السينما العرب والأجانب.



عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة مصر الخير ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب وشركة إير كايرو وسلسلة فنادق صن رايز وجمعية مسافرون وتعقد دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر2025 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.