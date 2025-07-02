سمية الخشاب تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل الحج متولي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن كواليس مشاركتها في مسلسل الحج متولي، مؤكدة أنها شاركت به بعد اعتذار الفنانة بثينة رشوان عن العمل، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها.

تصريحات سمية الخشاب



وقالت سمية الخشاب: "مع بداية التحضير لمسلسل الحاج متولي كنت زعلانة إني مش في المسلسل ده، ولكن فجأة قبل التصوير بيوم المنتج كلمني وقال احنا بكره هنبدأ تصوير وبثينة رشوان اعتذرت".

مسلسل أم أربعة وأربعين

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أم أربعة وأربعين، تأليف هبة مشاري وإخراج المثني صبح وشارك في العمل كل من جوامانا مراد، فاطمة الصفي، ليلى عبد الله، ميس قمر، وآخرين.