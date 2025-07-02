نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. عمرو دياب يلتقي بجمهوره في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم عمرو دياب حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 4 يوليو الجاري في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية التي ينتظرها الجمهور بشغف كل عام.



ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر مشواره الفني.

أسعار تذاكر الحفل

أعلنت الجهات المنظمة عن نفاد تذاكر الفئات الأعلى سعرًا بالكامل، والتي تراوحت بين 14 ألف جنيه، و9 آلاف، و8 آلاف، و7 آلاف جنيه، ويتبقى للجمهور 3 فئات؛ تترواح أسعارها بين 4000 جنيه و20 ألفًا.

عمرو دياب يتصدر تريند “إكس”

وكان قد احتل النجم عمرو دياب تريند موقع "إكس" تويتر سابقا بعد طرح البرومو التشويقي الأول لألبومه الجديد "ابتدينا".

وطرحت الهضبة بالتعاون مع شركة سوني العالمية صورة دعائية ومقطع لم يتعد ثواني قليلة من إحدى أغنيات ألبومه ابتدينا ليتصدر محركات البحث على موقع إكس في مصر.





ويعد ألبوم "ابتدينا" هو التعاون الأول في مجال الألبومات بين الهضبة وشركة سوني العالمية بعد أن أتما شراكة فنية بينهما منذ عدة أشهر.