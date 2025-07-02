نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بيومي فؤاد ضيف سابع حلقات "فضفضت أوى" لـ معتز التوني على Watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان الكوميدي بيومي فؤاد ضيف برنامج "فضفضت أوى" الذى يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، في سابع حلقاته، الليلة الأربعاء، وسيتضمن البرنامج العديد من الحكايات الكوميدية والمواقف الطريفة التى يرويها بيومي فؤاد مع معتز التوني.

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى"

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

مسلسل موضوع عائلى 3

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحًا مؤخرًا بعد عرض مسلسل موضوع عائلى 3، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي والفنانة رانيا يوسف.