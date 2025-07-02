هيثم نبيل يدعم شيرين عبد الوهاب: "ذنبها في رقبة اللي يقدر يساعد ويسكت!"

القاهرة - محمد ابراهيم -



في لفتة إنسانية نبيلة، عبّر الفنان والمطرب والملحن هيثم نبيل عن دعمه الكبير للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، شدّد فيه على أهمية المساندة النفسية للفنانين في فترات الضعف، ورفض فيه تمامًا الهجوم القاسي الذي يواجه شيرين حاليًا.

وقال هيثم نبيل في رسالته: "شيرين.. الفنانة المصرية الموهوبة اللي قابلت مطبات نفسية شديدة في حياتها، في عصر السوشيال ميديا اللي طبيعي مش هيفوت ترند، بس في الحقيقة هي إنسانة، محتاجة المساندة علشان تعدي أزمتها".

وأضاف هيثم: "كام إنسان حوالينا وقع نفسيًا شوية، وكانت تصرفاته مش مظبوطة بسبب تخبطات نفسية؟ في منهم اللي بيتساب لحد ما ينهار وينتهي، وفي اللي ربنا بيرزقه بناس تسنده ويتحملوا عدم اتزانه بسبب ظروفه... ولما استحملوه وما حاسبهوش على تصرفاته، قدر يرجع يقف ويبقى أحسن من الأول".

وأكد أن علاج الأزمات النفسية لا يعتمد فقط على الشخص، بل على المحيطين به، مشيرًا إلى أن شيرين أو غيرها، ذنبهم في رقبة أي حد يقدر يساعد ويسكت، أو يهاجم من غير ما يفهم إن المرض النفسي مش ضعف بل ابتلاء.

واختتم هيثم نبيل رسالته بدعوة مؤثرة: "شيرين زي أي بنت ممكن تمر بمشكلة نفسية، ولازم تتسند كإنسانة. سيبكوا من فكرة الفنانة، لأن شيرين كفنانة بتنجح وهي نايمة في بيتها من شطارتها... وهييجي وقت هيتكتب فيه كتاب عن رجوع شيرين، ويبقى ملهم لكل اللي مر بظروف زيها".

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تواجه حاليًا موجة من الانتقادات والشائعات، وسط قلق جمهورها ومحبيها، فيما عبّر العديد من الفنانين عن تضامنهم الكامل معها، مطالبين بتركها تتعافى بسلام، بعيدًا عن ضغوط الرأي العام.