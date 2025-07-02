بعد ساعات من طرحها.. رامي جمال يحتل تريند "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "محسبتهاش"

القاهرة - محمد ابراهيم - واصل الفنان رامي جمال حصد النجاحات المتتالية، بعدما تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" محتلا المركز الأول بأغنيته الجديدة "محسبتهاش"، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من طرحها أمس.

صناع أغنية "محسبتهاش"

أغنية "محسبتهاش" من كلمات هاجر نبيل، وألحان علي الخواجة، وتوزيع ومكس وسام عبد المنعم، وماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام.

أغاني ألبوم "محسبتهاش" لرامي جمال

ويضم ألبوم "محسبتهاش" لرامي جمال 15 أغنية أبرزهم "تطلب حنية"، "يا جمالك"، "كأنه مجاش"، أغنية "مش لاقيكي"، "زي الخطاف"، وأغنية "غبت ليه"، "هات حضن"، "مالي بس"، "ماطلعتش جدع"، وغيرها من الأغاني.

كلمات أغنية "محسبتهاش" لرامي جمال

وفر كلامك.. مش وقته كل إللي إنت جاي بتحكي فيه.. ومفيش فضول أسأل وأقول أذيتني ليه.. الوقت فات حاول تعيش.. إيه إللي جابك.. مابقاش يأكل عيش خلاص دمع العينين.. القسوة وحشة وإنت بردو قسيت سنين

وفيه حاجات ما بتتنسيش.. محسبتهاش ولعبت لعبة للأسف مكسبتهاش.. قلبك يعوضني دي صعبة مهما عاش.. شكرًا عشان فوقتني.. إنسى إللي كان علشان حبيب دلوقتي غير حبيب زمان.. أنا قلبي ضاع مني ومعرفلوش مكان.. ف مفيش دموع هتهزني.. هو إنت مالك.. فاكرها سهلة أو تتحل بكلمتين..شوفت إللي بيسيب قلب حَبُّه بيبقى فين.. أصبر عشان هتشوف كتير.. أنا قولتهالك إن القلوب في الدنيا دي مالهاش ضمان.. مش تبقى يعني بتإذي فيا وأقول كمان.. أَدّي الأمان لو شوفت خير.