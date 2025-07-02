نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رضا البحراوي يعلن ألغاء حفلاته في الساحل بعد وفاة الفنان أحمد عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ألغاء حفلاته في الساحل الشمالي بعد خبر وفاة المطرب أحمد عامر منذ ساعات قليله.

و كتب رضا البحراوي إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردةوسبنا في وجع كبير مايتوصفش.

و تابع، وبسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح اخويا أحمد عامر.

و أستكمل قائلا، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.

و أنهي حديثة أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

و يذكر أن أعلن الفنان رضا البحراوي خبر وفاته منذ بضع ساعات قليله من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب إن لله وإن إليه راجعون أخويا الفنان أحمد عامر في زمة الله اللهم أغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جناته اللهم أمين يارب العالمين.