نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وفاة الفنان أحمد عامر.. وإلغاء حفلات وأفراح حدادًا على رحيله المفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيم الحزن على الوسط الفني المصري بعد إعلان وفاة الفنان أحمد عامر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، في خبر صادم أحزن زملاءه ومحبيه.

وفي بيان مؤثر عبر حسابه الرسمي، نعى الفنان رضا البحراوي أحد المقربين من الراحل، صديقه بكلمات موجعة قال فيها:

"بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان أحمد عامر اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش."

وأكد أن خبر وفاة أحمد عامر كان صادمًا لدرجة دفعته إلى إلغاء جميع حفلاته في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى إلغاء كافة الأفراح والمناسبات التي كان من المقرر أن يحييها خلال الفترة المقبلة، حدادًا على روح صديقه الراحل.

وأضاف في ختام بيانه:

"ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة."

رضا البحراوي يعلن وفاة الفنان أحمد عامر

جدير بالذكر أن الفنان أحمد عامر كان يحظى بمحبة واسعة في الوسط الفني، وشارك في عدد من الأعمال التي تركت بصمة لدى جمهوره.