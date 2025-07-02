كارمن سليمان تتصدّر تريند جوجل... وألبوم "أصح غلطة" يهدّد الساحة بقنبلة غنائية!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة ما بين الحلم والإنفجار، وبين الحنين والتجديد، تصدّرت النجمة كارمن سليمان تريند جوجل بعد الكشف بوستر ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "أصح غلطة"، اللي متوقع يحقق نقلة نوعية بمسيرتها الغنائية، ويشكل حالة فنية استثنائية بالساحة العربية.

التريند ما إجى صدفة، ولا كان مجرد صورة حلوة ببذلة حمرا آسرة، لكنّه صدى لألبوم واعد، متكامل، غنيّ بالأسماء القوية بالتأليف، التلحين، والتوزيع، واللي عم يتحضّر للطرح قريبًا جدًا، وسط حماس الجمهور وتفاعل واسع عبر السوشيال ميديا.

تفاصيل ألبوم "أصح غلطة" – Carmen 2025

الألبوم بيتضمن 10 أغاني متنوعة من حيث الألوان الموسيقية والكلمات، وبتجمع أسماء لامعة، منها: أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عمرو الخضري، مصطفى جاد، محمد يحيى، عمرو المصري، مرام فرج، وآخرين.

وهي لائحة الأغاني الكاملة حسب ما ظهر على البوستر الرسمي:

1. أصح غلطة كلمات: أحمد المالكي ألحان: مصطفى جاد توزيع وميكساج: كمال عبد العزيز وتريات: Strings-Fames Project Orchestra 2. نغم قلبي كلمات: أحمد المالكي ألحان: محمد يحيى توزيع: هاني ربيع وتريات: أمير عبد المجيد جيتار: مصطفى أصلان قانون: محمد عاطف

3. نيك حبك كدب كلمات: مرام فرح ألحان: إيهاب عبد الواحد توزيع: شادي السعيد وتريات: أحمد رجب كمان: مؤمن شعيب كولة: غيوم بو سعادة جيتار: مصطفى أصلان تسجيل غيتار: أحمد صلاح تسجيل كولة: وائل وردي



4. يا عز الغاليين كلمات: كريم نيازي ألحان: محمد مجدي توزيع: أحمد أمين ناي: أحمد خيري

5. طيّرني عاليًا كلمات: عمرو المصري ألحان: عمرو الخضري توزيع وميكس وماستر: عمرو الخضري كمان: أحمد أبو زهرة كيبورد: محمود فهيم



6. الدنيا رايقة كلمات: أحمد سرور ألحان: عمرو الخضري توزيع وميكس وماستر: عمرو الخضري كيبورد: مصطفى أصلان جيتار: مصطفى أصلان ناي: أحمد عبادي



7. صحبتي عارفة إني مجنونة كلمات: أحمد المالكي ألحان: محمد النادي توزيع: توما ميكس وماستر: هاني محروس ناي: محمد عاطف

8. حبك إيه يا حسرة كلمات وألحان: عزيز الشافعي توزيع: توما طبلة: سعيد الأرتيست كيبورد: مصطفى أصلان جيتار: مصطفى أصلان كيبورد إضافي: محمود فهيم

9. إنت وسرك كلمات وألحان: عزيز الشافعي توزيع وميكس وماستر: أمير محروس طبلة: رفيق عز الدين قانون: لؤي الباهي جيتار: أحمد حسين برمجة: أحمد حسين

10. أناني إنت كلمات: عمر عبد العليم ألحان: عمرو الشاذلي توزيع: عمرو الخضري ميكس وماستر: عمرو الخضري جيتار: مصطفى أصلان كيبورد: سيكا كيبورد إضافي: محمود فهيم الإنتاج الفني والتصوير: إنتاج: مصطفى جاد تصميم الغلاف: محمد هادي التصوير: عبد الله صبري الإشراف الفني: DIGITENT WORLD تنفيذ إنتاج: BUTTER FILMS ستايلست: ياسمين كيناوي

مع كل هالتحضيرات الضخمة، واضح إن ألبوم "أصح غلطة"

مش مجرد عمل فني جديد، بل مشروع كامل بيجمع الإبداع الموسيقي بأعلى درجاته، وبيظهر كارمن سليمان بأقوى صورة نضج فني وصلتله العيون كلها اليوم صوب العدّ التنازلي... جمهورها ناطر، والصحافة تراقب، والتريند بيحكي: "كارمن رجعت... بس أقوى من كل مرة!"