انسحاب بثينة رشوان غيّر مسار "الحاج متولي".. وسمية الخشاب تكشف كواليس استبدالها قبل التصوير بيوم!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة كشفت عنها للمرة الأولى، أطلت الفنانة سمية الخشاب بتصريح أثار الجدل والاهتمام، حين تحدثت عن كواليس انضمامها لمسلسل "عائلة الحاج متولي"، الذي يُعد أحد أبرز المحطات الدرامية في تاريخ الشاشة المصرية والعربية، مؤكدة أن مشاركتها جاءت بعد انسحاب مفاجئ للفنانة بثينة رشوان، وقبل انطلاق التصوير بساعات قليلة فقط.

وقالت الخشاب خلال ظهور إعلامي لها: "كنت متضايقة جدًا إني مش مشاركة في مسلسل الحاج متولي رغم حبي الشديد له، لكن فجأة كلمني المنتج وقال بثينة رشوان اعتذرت، والتصوير بكرا.. وفعلًا دخلت العمل في اللحظة الأخيرة".

مشهد من كواليس المجهول: حين يتغير النجم في الدقيقة 90

تصريحات سمية تسلط الضوء على ظاهرة حقيقية في كواليس الأعمال الفنية، حيث تتغير خارطة الترشيحات في ساعات حاسمة، وقد يؤدي اعتذار فنان إلى ولادة أداء جديد يخلّده الجمهور.

الحالة التي روتها الخشاب تفتح باب التساؤلات:

هل كان مصير الشخصية سيبقى كما هو لو جسدتها فنانة أخرى؟

وهل كان لأداء بثينة رشوان – إن تم – أن يُحدث فارقًا؟

الإجابة باتت مؤرشفة في الذاكرة الجماعية للجمهور، الذي ربط الشخصية تلقائيًا بوجه سمية الخشاب.

ظاهرة "الاستبدال الفني".. وقصص مشابهة صنعت نجومًا

ليست هذه الحالة الأولى في الوسط الفني، فالأرشيف الدرامي والسينمائي حافل بأمثلة اعتذارات صنعت نجومًا آخرين:الفنانة حنان ترك اعتذرت عن فيلم سهر الليالي، فذهبت البطولة إلى منى زكي، التي قدمت واحدًا من أقوى أدوارها.

منى زكي نفسها كانت مرشحة لبطولة مذكرات مراهقة، لكنها اعتذرت، لتمنح الفرصة لـ هند صبري لتضع أولى بصماتها في السينما المصرية.

وفي مسلسل الزوجة الرابعة، اعتذرت درة زروق، فدخلت لقاء الخميسي مكانها، وقدمت شخصية لاقت رواجًا واسعًا.

سمية الخشاب.. حضور مستمر وتنوع فني

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في رمضان الماضي بمسلسل أم أربعة وأربعين، وهو عمل اجتماعي درامي من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح، وضم نخبة من النجمات العربيات مثل فاطمة الصفي، جومانا مراد، ليلى عبد الله، ميس قمر وغيرهن.

كما كان آخر ظهور سينمائي لها عبر فيلم الليلة الكبيرة (2015)، وهو عمل جماعي شارك فيه أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، زينة، وفاء عامر، محمد لطفي، الراحل سليمان عيد، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله.

في الختام

يبقى السؤال:هل تؤمن الصدفة وحدها أدوارًا خالدة؟أم أن بعض الفرص تأتي مرة واحدة فقط، لتُحدث التحوّل الكامل في مسار فني بالكامل؟

الواقع أن انسحاب فنان ليس مجرد غياب، بل قد يكون ولادة لاسم جديد في ذاكرة الدراما، كما حدث تمامًا في حالة "الحاج متولي".. عندما انسحبت بثينة، فدخلت سمية.