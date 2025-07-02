"معتز حسام يُطلق شرارة أبطال الجمهورية ببطولة مي كساب... دراما اجتماعية بـ10 حلقات على منصة رقمية!"



القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل المخرج الموهوب معتز حسام ترسيخ اسمه في ساحة الدراما المصرية بخطوات ثابتة ومتجددة، وهذه المرة من خلال مشروع درامي جديد يحمل اسم "أبطال الجمهورية"، يجمعه بالفنانة المتألقة مي كساب، التي تستعد لبطولة عمل اجتماعي لايت، مكوّن من 10 حلقات، يُعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويبدو أن معتز حسام، الذي يعرف كيف يمسك بخيوط الدراما الاجتماعية بإيقاع عصري ولمسة إنسانية، يُجهّز لموسم استثنائي مزدحم بالأعمال، ليضيف بصمته مجددًا على خريطة الفن المعاصر.



كشف المخرج معتز حسام في تصريحات صحفية عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان "أبطال الجمهورية"، من بطولة النجمة مي كساب، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام أن الشركة المنتجة بدأت بالفعل الترتيبات النهائية لتصوير العمل، مع استمرار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين، في عمل من المنتظر أن يجمع بين الدفء الاجتماعي والطابع الخفيف في آنٍ واحد.

ويُذكر أن المخرج معتز حسام ينتظر أيضًا طرح فيلمه الجديد "13 تموز"، بطولة نضال الشافعي ونانسي صلاح، ويشاركه في البطولة عدد من الأسماء المتميزة، من بينهم: سارة الشامي، حجاج عبد العظيم، نيجار محمد، وآخرون.

أما على صعيد مي كساب، فقد سجلت حضورًا قويًا خلال موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل المداح 5 أمام النجم حمادة هلال، بمشاركة نخبة من النجوم مثل غادة عادل، خالد الصاوي، ودارين حداد. كما أطلّت في نفس الموسم من خلال مسلسل العتاولة مع النجم أحمد السقا، في تجربة درامية ذات طابع شعبي، تأليف هشام هلال وإخراج مصطفى جمال هاشم.

ويُعد مسلسل "أبطال الجمهورية" أول تعاون درامي يجمع بين مي كساب ومعتز حسام، مما يفتح الباب لتجربة جديدة قد تحصد إعجاب الجمهور عند عرضها المرتقب.