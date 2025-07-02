"عزيز الشافعي ينفجر غضبًا: لمصلحة مين تشويه أنغام وهدم شيرين؟!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مداخلة نارية قلبت الموازين، خرج الملحن عزيز الشافعي عن صمته، مدافعًا بقوة عن النجمتيْن الكبيرتيْن أنغام وشيرين عبدالوهاب، بعد الشائعات التي زجّت باسم أنغام في الحملة التي وُجّهت ضد شيرين عقب حفلها في مهرجان موازين.

وقال الشافعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:

"قبل حفل شيرين بأربعة أيام، أنغام كانت في المستشفى. كلمتني وقتها في إطار شغل كان بينا وبين نادر حمدي، وطلبت مني ما أقولش لحد علشان الشغل يكمل، وكانت متأملة تخرج اليوم اللي بعده. لكن اتضح إنها كانت أزمة صحية محتاجة فحوصات مهمة".

وأكّد أن تزامن أزمة أنغام الصحية مع أزمة شيرين في الحفل خلّق مساحة للتأويلات الظالمة، مضيفًا:

"أنا بحب الاتنين جدًا، وبنقدرهم كفنانين كبار، والحقيقة إن أنغام كانت داعمة لشيرين وكلمتها قبل الحفلة وشجعتها، وشيرين كانت عاملة حساب كبير للجمهور المغربي".

أما عن تفاصيل حفل شيرين، قال الشافعي:"الجمهور المغربي كان عنده حساسية من موضوع البلاي باك، رغم إنه حصل قبل كده في حفلات تانية، لكن بعد بداية الحفلة الأمور مشت كويس. يمكن مش كان أحسن يوم لشيرين، لكن بالنظر للظروف، الحفلة كانت ناجحة والإقبال الجماهيري كان ضخم".

ووجّه رسالة مباشرة لكل من هاجم أنغام:"اللي حصل بعد الحفلة كان مؤسف، في ناس هاجمت، وفي ناس ربطت اسم أنغام باللي حصل ظلمًا. والمفروض كمصريين، سواء جمهور أو إعلام، نكبر في نجومنا مش نصغرهم".

وأضاف بأسى:"السوشيال ميديا بقت سلاح في إيد أي شخص ممكن يأذي به حد. كلمة صغيرة ممكن تقلب حياة إنسان. اللي حصل من هجوم على أنغام وتضخيم للواقعة شيء غير مقبول".

وختم بكلمات مؤثرة أشعلت مشاعر المحبين:"لمصلحة مين اللي بيحصل ده؟ إحنا ماعندناش غير أنغام واحدة وشيرين واحدة. كل واحدة ليها طريقتها وجمهورها ومكانتها. مش معقول نقعد نشحن الناس ضد بعض ونأذي أنغام ونهد شيرين! أنا حزين جدًا ومش عارف أقول إيه".