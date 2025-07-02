"جيمس بوند بـ«ملامح مراهق»" ترشيح توم هولاند للعب 007 يُشعل السوشيال ميديا.. والجمهور غاضب: "جذاب للأشرار مش ضدهم!"



القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والانتقادات، تصدّر اسم النجم العالمي توم هولاند قائمة المرشحين لتجسيد شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند 007 في النسخة القادمة من السلسلة الأشهر عالميًا، وذلك بعد إعلان المخرج الكبير دينيس فيلنوف (مخرج "Dune") توليه إخراج الجزء الجديد، خلفًا لمغامرات دانيال كريج التي انتهت بفيلم No Time To Die عام 2021.

ورغم أن اسم هولاند لا يُذكر إلا مقرونًا بالنجاح في عالم الأبطال الخارقين بفضل أدائه المحبوب في سلسلة Spider-Man، فإن وجوده ضمن القائمة النهائية التي تضم أيضًا هاريس ديكنسون نجم "Babygirl"، وجاكوب إلوردي نجم "Saltburn"، أشعل موجة من التشكيك على منصات التواصل، خاصة موقع "X" (تويتر سابقًا).

وتُفضل شركة أمازون، المالكة الحالية لحقوق السلسلة، أن يكون بوند الجديد في العشرينات من عمره، لإعادة تقديم الشخصية من منظور شاب يليق بمغامرات الجيل القادم، لكن جمهور بوند الكلاسيكي لم يستسغ الفكرة على الإطلاق.

وقد علق أحد المستخدمين بغضب قائلًا:"أنا أحب توم هولاند، بس ده مش بوند! بوند لازم يكون عنده هيبة، مش شكل ولد صغير. ده الأشرار ممكن يقعو في حبه بدل ما يخافوا منه!"

ويرى كثيرون أن ملامح هولاند الناعمة وطاقته الشبابية تتعارض مع "الكاريزما الثقيلة" التي تميز شخصية بوند المتعارف عليها. فهل تنجح أمازون في إعادة تعريف العميل السري الأشهر في التاريخ؟ أم أن اختيارها سيُفجّر أزمة وفاء للتراث السينمائي الذي عشقه الملايين لعقود؟

الكرة الآن في ملعب صنّاع القرار.. فإما أن يكسبوا جيلاً جديدًا من الجمهور، أو يفقدوا ولاء عشاق بوند التقليديين.