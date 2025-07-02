كريم الحسيني يوجه رسالة مؤثرة بعد خضوع زوجته لعملية جراحية خطيرة.. وكريم محمود عبد العزيز أول الحاضرين

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان كريم الحسيني جمهوره بلحظة إنسانية مؤثرة، بعد تعرض زوجته لأزمة صحية خطيرة استدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة، كاشفًا عن دعم صديقه الفنان كريم محمود عبد العزيز له في هذا الظرف الصعب.

ونشر الحسيني صورة جمعته بكريم محمود عبد العزيز، وكتب تعليقًا عبر حساباته الرسمية:

"لما تبقى قاعد في أمان الله وفجأة ييجي صاحبك ابن الأصول يطمن عليك ويهزر معاك شوية عشان يفُك جو ما بعد العملية.. شكراً يا صاحبي كريم محمود عبد العزيز. ربنا يتم شفاكي على خير يا رب."

هذا المنشور تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، حيث انهالت عليه الدعوات لزوجته بالشفاء العاجل، ورسائل التضامن والدعم لكريم الحسيني الذي ظهر متماسكًا رغم وضوح القلق في كلماته.

وقد أثنى الجمهور على موقف كريم محمود عبد العزيز، الذي لم يتردد في التواجد بجانب صديقه في وقت الشدة، مؤكدين أن المواقف الصعبة كفيلة بأن تكشف عن عمق العلاقات وصدقها، وهو ما ظهر جليًا في هذه اللفتة التي تحمل الكثير من الوفاء والتقدير الإنساني.

ويحرص كريم الحسيني منذ بداية مشواره على أن يُبقي حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء، لكن هذه المرة اختار أن يشارك جمهوره لحظة حقيقية، محمّلة بالدعاء والمشاعر الصادقة، في موقف يعكس مدى إنسانيته وقربه من الناس.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة عن الحالة الصحية لزوجته غير معلنة، إلا أن الجميع يترقب أخبارًا مطمئنة، داعين أن تمر هذه الأزمة بسلام، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

في النهاية، تبقى هذه المواقف الإنسانية أقوى من أي مشهد تمثيلي، وتكشف عن الوجه الحقيقي للفنان، حين يمتزج القلق بالأمل، والدعاء بالحب، والوجع بالصداقة.