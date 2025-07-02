الفنانة أنغام تعلق لأول مرة على اتهامها بتدبير حملة هجومية على شيرين أجرت الفنانة أنغام مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة الذي يذاع على قناة ON للتعقيب إقرأ المزيد

أجرت الفنانة أنغام مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة الذي يذاع على قناة ON للتعقيب على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والانتقادات التي تعرضت لها بعد حفلها الأخير الذي أقيم في ختام مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، وفي نفس الوقت للدفاع عن نفسها أمام الاتهامات تواجهها بعدما زعّم البعض أن أنغام قامت بتدبير حملات على السوشيال ميديا للهجوم على شيرين بدافع الغيرة.

وأكدت أنغام أنها لم تكن ترغب في الحديث عن هذا الأمر لانها ليست الشخضية التي تحب الدفاع عن نفسها أو الدخول في مهاترات أو ترد على الشائعات قائلة:"الحمد لله أمور كثيرة ربنا نصفني فيها ومن يعرفني جيداً على دراية بأنني لست مثيرة للمشاكل وفي حالي، ولا أدّعي الأخلاق العالية والمثالية أنا ست عادية بشتغل وبحب شغلي وبحب الجمهور اللي بيحبني وبحترمه واللي ما بيحبنيش وبحترمه أيضا".

وعن اتهاماتها في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، أكدت أنها غير قادرة على احتمال الظلم هذه المرة، وغير قادرة على السكوت لأن الأمور وصلت لتجريح بطريقة غير مقبولة وغير محتملة على حد وصفها، مضيفة:"هنا شائم وتلقيح من ناس المفروض مسؤولة وزملاء أيضاً، بقول احنا عارفين مين ورا الهجمة ومين ورا الحملة وبيحاولوا يشيروا إلىّ بالتلميحات ليس ذلك فقط بل تم ذكر إسمي صراحة بأني وراء حملات الهجوم".

وتابعت أنغام: "ناس كثيرو يرسلوا لى شتائم عنيفة على مواقع السوشيل ميديا تصل لتمنيهم الشر والسوء لي، وذلك يحدث وأنا في المستشفى تعبانة ولا يعرف أحد بذلك وهذه ليست مشكلتي، أنا كنت على سريري في المستشفى في أول يوم وجدت ناس يرسلون لي كلام إنه يعني عرفت إنه شيرين على المسرح وإنه فيه مشكلة طب أنا بتشتم ليه وأنا مالي، أنا عايزة أفهم حاجة هو يعني الناس ما بقاش بجد عندها أي ضميرّ؟.

واستكملت أنغام: "إيه علاقتي أنا باللي حصل مع شرين في الحفلة! يعني هي صدفة إن أنا في المستشفى وحتى لو كنت في البيت أو أي مكان بشتغل فأنا مالي وذلك ليس أول مرة، ولكن هذه المرة كانت كبيرة بعض الشىء وأنا تحملت 3 أو 4 سنوات من التلقيح ليس من الجمهور فقط، ولكن حتى منها شخصياً وعمري ما علقت، وزعلت بيني وبين نفس وعذرتها كتير وأغلقت الموضوع تماماً، انما توصل أن يتم توجيه الجمهور والرأي العام ناحية أنغام بأنها تدبر مؤامرات وتشن حملات على زميلة وأصبحت شيطانة".

وأردفت أنغام: "هل أعتقد أن شيرين هي من وراء ما يقال؟، أنا لم أتهمها ولكن بعض من حولها يردد هذا الكلام ويوجه الجمهور، وهذا حرام وظلم وعيب، ومش هقول إن أنا أكبر من كده وهي أكبر من كده، والضغينة اللي أنتوا عاملين تزرعوها بيني وبينها لسنين ولو هي عندها فكرة صغيرة أنتوا كبرتوها في ذهنها، أيضاً المنتفعين من حولها أقول لهم اعمل ما تريد وحبها كيفما شئت ودافع عنها بطريقتك، وأحصل منها على مصلحتك بطريقتك ولكن بعيد عني وعن اسمي".

وشددت أنغام على أنها لن تترك حقها مرة أخرى تجاه من يخطىء في حقها قائلة:" أي شخص هيغلط أنا مش بهدد يعني ده حقي حقي، وأنا رفعت قضية بالفعل على شاب كتب علي برضو على تويتر قال لي مش هترحمي شرين بقى يا أنغام، أي حد تاني هيتجرأ عليّ ويحاول مش لن أسكت مرة أخرى لأني تعبت جدا وأنا في حالة نفسية سيئة". ثم دخلت أنغام في نوبة بكاء وقالت:" كفاية هو كده حرام عيب والظلم ده كتير وكفاية حقد وكفاية كره، سيبوني في حالي محدش له دعوة بنوايايا محدش له دعوة أنا نيتي، كفاية توجيه حملات عليّ حملات علي ولما إعلامي".