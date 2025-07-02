ثنائية نسرين أمين وشيكو تظهر في السينما مجددًا !! تشارك الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف خلال أحداث فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو والذي يتواصل تصوير أحدا إقرأ المزيد

تشارك الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو والذي يتواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي للانتهاء منه وطرحه في دور السينما خلال موسم صيف 2025، حيث انتهت نسرين من تصوير مشاهدها في العمل الذى تظهر فيه بدور كوميدي.

مشاركة نسرين أمين فيلم "صقر وكناريا" واجتماعها بالفنان شيكو، من شأنه إعادة ثنائيتهما السينمائية الكوميدية في فيلم "حملة فريزر" عام 2016 والتي حققت نجاحاً كبيراً بـ"إيفيهاتهما" التلقائية المضحكة والتي فرضت نفسها على عالم السوشيال ميديا بعد مرور سنوات على عرض الفيلم وأصبحت أكثر انتشاراً مؤخراً، هذا بالإضافة إلى اجتماع الثنائي في مشهد من فيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي، ليكون هناك ترقب حول ظهورهما معاً في "صقر وكناريا".

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة: محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي وعدد آخر من الفانين وظهور خاص للفنانة دانا حمدان، وضيوف الشرف أبرزهم دياب ونسرين أمين ومحمود عبد المغني، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت لا يخلو من الأكشن.