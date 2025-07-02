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أحمد جودة - القاهرة - وسط موجة من الجدل والصمت الذي طال أمده خرجت الفنانة أنغام عن صمتها أخيرًا لتكشف الستار عن تفاصيل علاقتها المتوترة بالمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد سنوات من التلميحات والاتهامات غير المباشرة التي ظلت تلاحقها في الخفاء.

خلال مداخلة هاتفية مثيرة ضمن برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "ON E"، تحدّثت أنغام بصدق وشفافية عن الضغوط التي تحملتها خلال السنوات الأخيرة، نافية أن تكون لها أي صلة بالحملات التي وُجهت ضد شيرين، خاصة عقب أزمتها الأخيرة في مهرجان "موازين".

لم يكن حديث أنغام مجرد دفاع عن النفس، بل كان أيضًا كشفًا لمشاعر متراكمة، تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل.

أنغام تتحدث عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب خلال برنامج كلمة أخيرة

في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON E"، فتحت الفنانة أنغام قلبها لتتحدث بصراحة عن علاقتها المتوترة بزميلتها المطربة شيرين عبدالوهاب، كاشفة عن كواليس صمتها خلال السنوات الماضية رغم الاتهامات المتكررة التي طالتها.

أنغام: "شيرين بتلقّح عليا من سنين وأنا ساكتة"

ماذا قالت أنغام ؟

قالت أنغام إن الأقاويل التي تزج باسمها في حملات ضد شيرين ليست جديدة، مشيرة إلى أنها تحملت الكثير على مدار السنوات الأربع الماضية، واختارت الصمت رغم تعرضها لتلميحات وكلام جارح، كان بعضه صريحًا من شيرين نفسها.

وأضافت بحزن واضح: "أنا تحملت سنين، والـ4 سنين اللي فاتوا كنت بتعرض لتلقيح وكلام حتى منها هي شخصيًا، لكن عمري ما علقت على كلامها، زعلت بيني وبين نفسي وسكت".

وواصلت أنغام حديثها مؤكدة أنها سعت مرارًا لتجاوز الخلافات من باب الاحترام والعِشرة، لكنها فوجئت مؤخرًا باتهامات أكثر حدة تشير إلى وقوفها خلف حملات الهجوم على شيرين، خاصة بعد مشاركتها المثيرة للجدل في مهرجان "موازين" والتي قدمت فيها أغاني بصيغة "بلاي باك"، مما عرضها لانتقادات واسعة.

وأكدت أنغام أن ما يُروج من أنها قائدة "مؤامرة" ضد شيرين هو محض افتراء، وقالت بنبرة حاسمة:

"اللي بيتقال إن أنغام بتشن حملات على زميلة وبتهددها ظلم وعيب. أنا مش أكبر منها ولا هي أكبر مني، لكن الضغينة اللي بيزرعوها حوالينا غير مقبولة".

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كانت شيرين نفسها متورطة في هذه الاتهامات، رفضت أنغام توجيه اللوم المباشر، لكنها ألمحت إلى دور المحيطين بها، قائلة:

"مش هقدر أتهمها، لكن اللي حواليها بيقولوا الكلام ده وبيشجعوا الناس على تصديقه. حبها بطريقتك، شجعها بطريقتك، لكن ملكش دعوة بيا".

أنغام توجه رسالة قوية ومؤثرة

أنغام: "شيرين بتلقّح عليا من سنين وأنا ساكتة"

أنغام وجّهت رسالة غير مباشرة لكل من يحاول استغلال الخلافات بين الفنانين لإشعال نار الفتنة، مؤكدة أن العلاقة بين الفنانات يجب أن تُبنى على الاحترام والدعم، لا على المنافسة المريضة أو السعي وراء إثارة الجدل.

واختتمت حديثها قائلة: "عيب إننا نخلّي الفن مكان للكره والظلم.. كفاية تعبنا".

مهرجان موازين وخلفية الأزمة

تأتي تصريحات أنغام في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا عقب ظهور شيرين في حفل مهرجان "موازين"، حيث واجهت انتقادات بسبب اعتمادها على تقنية "البلاي باك" في الأداء، ما فتح الباب مجددًا أمام الشائعات حول وجود خلافات محتدمة بينها وبين أنغام، ودور الأخيرة في إشعالها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها أنغام بهذا القدر من الوضوح عن العلاقة مع شيرين، رافعة شعار المصارحة بوجه من يستغل الخلافات لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الصداقة والمهنية.