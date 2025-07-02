نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المخرج المسرحي خالد جلال فعاليات الدورة التدريبية لأحدث دفعاته في ورشة التمثيل المسرحي الخاصة ومشروع تخرجها وهو عرض مسرحي بعنوان «سكرولينج» والذي يتحدث عن مشاكل السوشيال ميديا التي أدت إلى دخول أصحابها مستشفى المجانين،

وعلى مدار يومين قدم العرض المكون من 24 مشهد على خشبة مسرح الريحاني بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وتألقت خلاله الفنانة الشابة ريهام فايق والتي شاركت في خمس قصص ضمن أحداث العرض.



أول مشهدان من بطولة ريهام فايق هما: مشهد «الشبكة» تدور قصته حول شبكات الهاتف المحمول والانترنت، والباقات التي تنفد قبل أن يستهلكها المستخدم وكأنها تتطاير.

ويشاركها بطولة المشهد: محمد الأزعر نجم فيلم «اكس لارج»، واحمد وهبه. والمشهد الثاني هو «نصائح في الحب» يتكلم عن شاب يتحدث مع خطيبته على الموبايل بعدما يشاهد مجموعة من الفيديوهات ويريد أن يطبق على خطيبته ما سمعه، ويشارك بطولة المشهد مع ريهام: اسلام سعيد واسراء عصام وخالد رسلان واحمد وهبه ومحمد الطرابيلى ومحمد غنيم.



أما باقي المشاهد الخمسة فشاركت ريهام كمساعدة لباقي زملائها في الدفعة وهذه المشاهد هي: مشهد «فلتر» والذي يتحدث عن بنات مهوسين بعمليات التجميل فيذهبوا لدكتور تجميل شهير، وكل بنت تقوم بوصف للدكتور الشكل الذي ترغب في تنفيذه، لكن دكتور التجميل يخرج من غرفة العمليات بشخوص مختلفة ومنهم الفنانة ريهام فايق التي تظهر في النصف الثاني من المشهد الذي يقوم ببطولته: ريهام الجمصي وخلود ياسر، محمد غنيم، التونسية شيما الخراط.



ومشهد «سنو وايت» والذي يحكي عن القصة الشهيرة سنو وايت والتي تقوم فيها ريهام فايق بدور الأميرة التي يتزوجها الامير، ويترك سنو وايت من أجلها، وهو بطولة: ريهام الجمصى واسلام سعيد وخالد رسلان.



ومشهد «السكرى» يدور حول شابين سكرانين ويحكى عن مديره وحماته وبائع الكبدة وعن خطيبته سمر التي تجسد شخصيتها ريهام فايق وهي قوية ومستبدة ويدها ثقيلة، والمشهد من بطولة: خالد رسلان واحمد وهبه وريهام الجمصى ومحمد غنيم وخلود ياسر، شيما الخراط.



وقد وجهت الفنانة الشابة ريهام فايق الشكر إلى كل القائمين على الورشة وفريق عمل العرض المسرحي «سكرولينج» بداية من: المنتج عصام شعبان وصانع النجوم المخرج خالد جلال الذي صاغ وأخرج العرض، المشرف على الديكور عمرو عبد الله، المخرجة المنفذة علا فهمي، مصمم الديكور والملابس: شيما الخراط ونهى فريد، منفذة الملابس هالة الزهوي، معد الموسيقى محمد مختار شاهين، الإضاءة: احمد عبد التواب ووليد فوزي، الصوت: محمد حسن وهيثم نبيل، فوتوغرافيا البوستر نور غانم، فوتوغرافيا العرض: السيد عبد القادر ومحمد شحاته.



وأعلنت ريهام إنه من المقرر أن ينافس العرض ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح خلال الفترة المقبلة كأحد المسرحيات الخاصة المشاركة ضمن عروض المهرجان بالإضافة إلى سفره للعرض خارج القاهرة.



الجدير بالذكر إنه قد حضر عرض «سكرولينج» على مدار اليومين مجموعة كبيرة من الضيوف من أبرزهم: الدكتور مختار يونس، الفنان محمد رياض والمخرج عادل عبده والمنتج هشام سليمان والإعلامي محمد نشأت والفنانة ريهام الشنواني.