نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها "أجي بالدلع"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها بموقع يوتيوب، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "أجي بالدلع".

تفاصيل اغنيه "أجي بالدلع"

وأغنية "أجي بالدلع" إحدى أغنيات ألبوم نوال الزغبي الجديد "يا مشاعر"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل

كلمات اغنية "أجي بالدلع"

"أجى بالمُسايسة أجي بالدلع

أو بكلمة حلوة حاتشوف البِدع

لو يهِمك اللى بينا

زوِد الغلاوة سِنه

الحياة هتبقى جنة

جنبي هنا

مرة إسمع منى مرة

إسمع مني

تِدلع تِهنن تِتجن إدى الأمان

ياللا ياحبيبى ياللا

حبيتك بديتِك وإديتك فُرصة كمان

أجى واحدة واحدة هو ده الكلام

تِكسب أى واحدة إديها إهتمام

الطريقة دى اللى تمشي

بعدها اللى تقوله يمشى

إنما تعاند معايا

لاء كُله إلا ده"

آخر أعمال نوال الزغبي

وكان آخر أعمال نوال الزغبي هو كليب أغنية "يا مشاعر"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد عصام، ألحان وتوزيع الشاب سامر، بينما تولى عمر صباغ مهمة المكساج والماسترينج والفيديو كليب أخرجه المخرج رامي نبها، وايضا أغنية من باريس، والتي طرحتها على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، بالإضافة إلى أغنية "ماضي وفات" التي طرحتها مؤخرًا.