فن ومشاهير

عمرو مختار يتعاون مع رامي جمال في ألبوم "محسبتهاش" ويعد الجمهور بعدة مفاجأت قادمة

0 نشر
0 تبليغ

  • عمرو مختار يتعاون مع رامي جمال في ألبوم "محسبتهاش" ويعد الجمهور بعدة مفاجأت قادمة 1/3
  • عمرو مختار يتعاون مع رامي جمال في ألبوم "محسبتهاش" ويعد الجمهور بعدة مفاجأت قادمة 2/3
  • عمرو مختار يتعاون مع رامي جمال في ألبوم "محسبتهاش" ويعد الجمهور بعدة مفاجأت قادمة 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - مهندس الصوت عمرو المختار الذي تعاون مع عدد كبير من النجوم، يعيش حالة من النشاط الفني الملحوظ من خلال تعاونه مع النجم رامي جمال في ألبوم محسبتهاش، الذي تم طرحه اليوم وسط تفاعل قومي من الجمهور. 

b82cb24489.jpg

 

التعاون مع رامي جمال: 

 

ويشارك عمرو في الألبوم بثلاث أغاني وهما "مش لاقيكي بعدك اذينى، ومحسبتهاش"، وقد وصف علاقته مع رامي بأنها علاقة صداقة قوية منذ زمن وقد جمعهم أكثر من عمل من قبل قبل خوض رامي تجربة الغناء وكان بصفته ملحن. 

455.webp

 

أعمال قادمة: 

 

وفي سياق آخر يشارك عمرو المختار في البوم الفنان رامي صبري والذي من المقرر طرحه قريبًا في شهر يوليو الجاري، وأيضا أربع أغاني وهما "بياع، تيجي نتصور، انا بحبك، انت غلطان". 

c5c5ee4301.jpg

كما كشف تعاونيات أخرى مع الهضبة عمرو دياب في ألبوم " ابتدينا" في أول تعاون بينهما، وأيضا الكينج محمد منير في ألبوم ملامحنا، والذي وصفه بأنه الاب الروحي له الذي ساعده في بداية مشواره في هندسة الصوت، بجانب التحضير باسم باسم الشركه موور باند ألبوم جديد من المقرر طرحه في رأس السنه الميلادية". 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا