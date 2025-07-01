عمرو مختار يتعاون مع رامي جمال في ألبوم "محسبتهاش" ويعد الجمهور بعدة مفاجأت قادمة

القاهرة - محمد ابراهيم - مهندس الصوت عمرو المختار الذي تعاون مع عدد كبير من النجوم، يعيش حالة من النشاط الفني الملحوظ من خلال تعاونه مع النجم رامي جمال في ألبوم محسبتهاش، الذي تم طرحه اليوم وسط تفاعل قومي من الجمهور.

التعاون مع رامي جمال:

ويشارك عمرو في الألبوم بثلاث أغاني وهما "مش لاقيكي بعدك اذينى، ومحسبتهاش"، وقد وصف علاقته مع رامي بأنها علاقة صداقة قوية منذ زمن وقد جمعهم أكثر من عمل من قبل قبل خوض رامي تجربة الغناء وكان بصفته ملحن.

أعمال قادمة:

وفي سياق آخر يشارك عمرو المختار في البوم الفنان رامي صبري والذي من المقرر طرحه قريبًا في شهر يوليو الجاري، وأيضا أربع أغاني وهما "بياع، تيجي نتصور، انا بحبك، انت غلطان".

كما كشف تعاونيات أخرى مع الهضبة عمرو دياب في ألبوم " ابتدينا" في أول تعاون بينهما، وأيضا الكينج محمد منير في ألبوم ملامحنا، والذي وصفه بأنه الاب الروحي له الذي ساعده في بداية مشواره في هندسة الصوت، بجانب التحضير باسم باسم الشركه موور باند ألبوم جديد من المقرر طرحه في رأس السنه الميلادية".