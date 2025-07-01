نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تعلن تعرضها لوعكة صحية: أنا في المستشفى من أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة أنغام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، وأعلنت عن تعرضها لوعكة صحية مفاجأة أدت إلى دخولها المستشفى منذ أسبوع

ورفضت أنغام أن تعلن عن تفاصيل حالتها الصحية أو مرضها، وجاءت هذه المداخلة بسبب ماحدث الأيام الأخيرة واتهامات وجهت لها بسبب أزمة شيرين عبدالوهاب في مهرجان موازين.

تصريحات أنغام:

وبكت أنغام خلال المداخلة وقالت:" أنا كل شوية بيتجاب اسمي في حاجات أنا مليش علاقة بيها، وكل ده ليه انا طول الوقت بسكت ومش برد، لكن هل أنا معنديش احساس أنا مش بني ادم وعندي مشاعر وعندي أهل".

وإختتمت تصريحاتها:" بتمني محدش يقارني بحد ولا يجيب اسمي في مشاكل حد، أنا مليش دعوة بحد، وبطلب من كل اللى بيحبني ميجبوش سيرتي مع اي حد في اي مقارنات، لأنهم بيفتكروني أن أنا اللى مرضاهم".

إطلالة أنغام:

وخطفت أنغام الأنظار بإطلالتها الأنيقة في حفلها الاخير في الخبر، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا مزينًا عند الأكتاف باللون الأحمر، وجاء بقصة «أوف شولدر»، لتضفي لمسة من الفخامة على المسرح.

ويُعد هذا الحفل هو الثاني لأنغام في السعودية خلال موسم العيد، بعد حفلها الناجح الذي أُقيم الأربعاء 11 يونيو في العاصمة الرياض، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

آخر أعمال أنغام:

ويذكر أن هو ألبوم «تيجي نسيب»، الذي تضمن 12 أغنية وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي مثل أمير طعيمة، نادر عبد الله، إيهاب عبد الواحد، حسن الشافعي، وغيرهم، من بين أبرز الأعمال التي كانت محط اهتمام النقاد والجمهور، جاءت أغنية "بقالك قلب"، التي لحنها الراحل رياض الهمشري، والتي تعتبر من الأعمال المميزة التي أُعيدت للحياة بفضل أنغام.