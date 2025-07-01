بـ " لوك مختلف".. غادة عبد الرازق تحضر العرض الخاص لفيلم" أحمد وأحمد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقيم منذ قليل العرض الخاص لفيلم “ أحمد وأحمد” اليوم بحضور أبطاله حيث من المقرر حضورهم في الساعة السابعة مساءا ويبدأ الفيلم في التاسعة مساءا

ظهرت غادة عبد الرازق داخل العرض بلوك مختلف وشعر قصير من اللون الأسود وبدلة كلاسيك مما لفت انتباه الجمهور والحضور

يقدّم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والإثارة والأكشن، من خلال قصة “أحمد” (أحمد فهمي)، مهندس الديكور العائد من الخارج بحثًا عن الاستقرار، قبل أن تتغيّر خططه بشكل جذري بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض. وبينما يرافقه للاطمئنان عليه، يكتشف سرًا خطيرًا: خاله الذي فقد الذاكرة هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية!



تتحول القصة إلى سلسلة من المغامرات الكوميدية الحافلة بالإثارة، حيث يحاول “أحمد” استعادة ماضي خاله وكشف الأسرار التي تهدد حياتهما، وسط مطاردات وألغاز وأعداء من كل اتجاه.