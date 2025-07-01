السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي أبرز حضور عرض " أحمد وأحمد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقيم منذ قليل العرض الخاص لفيلم “ أحمد وأحمد” بأحد السينمات بمنطقة أكتوبر بحضور أبطاله

كان أبرز حضور عرض الفيلم أحمد السقا وجيهان الشماشرجي وعمرو سعد وتامر فرج، سينتيا خليفة، وهلا السعيد وغيرهم

يقدّم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والإثارة والأكشن، من خلال قصة “أحمد” (أحمد فهمي)، مهندس الديكور العائد من الخارج بحثًا عن الاستقرار، قبل أن تتغيّر خططه بشكل جذري بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض. وبينما يرافقه للاطمئنان عليه، يكتشف سرًا خطيرًا: خاله الذي فقد الذاكرة هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية!



تتحول القصة إلى سلسلة من المغامرات الكوميدية الحافلة بالإثارة، حيث يحاول “أحمد” استعادة ماضي خاله وكشف الأسرار التي تهدد حياتهما، وسط مطاردات وألغاز وأعداء من كل اتجاه.