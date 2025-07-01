نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 يوليو..رامي صبري يطرح ألبومه الجديد "أنا بحبك انت" عبر "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي صبري عن موعد طرح ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث نشر برومو الألبوم وعلق عليه قائلًا: "ألبوم #أنا_بحبك_أنت 17/7/2025 على جميع منصات الموسيقى في العالم، اكتبوا في الكومنتات اسم الأغنية اللي عجبتكم ومستنينها من برومو الألبوم".



منشور رامي صبري

موعد طرح البوم "انا بحبك انت" لـ رامي صبري

ويذكر أن الفنان رامي صبري قد طرح اليوم أيضًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الذي يحمل اسم "أنا بحبك أنت" وقد لقي البرومو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وذلك استعدادًا لطرحه كاملًا يوم 17 من يوليو الجاري عبر يوتيوب وأيضًا جميع منصات الإستماع.



تفاصيل ألبوم “أنا بحبك انت” لـ رامي صبري

وفي سياق متصل يذكر أنه يضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وتعاون رامي صبري في هذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين وتأتي اسماء الأغنيات كالآتي:

(بستغرب انت، حلوة، بحكيلك عن الأيام، فقدت الأمل فيكي، أنا بحبك أنت، تيجي نتصور، العوض على الله، بقلبي معاك، بياع، غلطان).

بوستر ألبوم أنا بحبك انت

صناع أغاني ألبوم رامي صبري الجديد "أنا بحبك أنت"



«بستغرب أنت» كلمات تامر حسين، ألحان على شعبان، توزيع طارق توكل.

«حلوة» كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع طارق توكل.

«بحكيلك عن الأيام» كلمات أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، توزيع أسامة الهندي.

«فقدت الأمل فيكي» كلمات عمرو المصري، ألحان رامي صبري، توزيع عمرو الخضري.

«أنا بحبك أنت» كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي.

«تيجي نتصور» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع طارق توكل.

«العوض على الله» كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع طارق توكل.

«بقلبي معاك» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي.

«بياع» كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

«غلطان» كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

يُذكر أن آخر أعمال رامي صبري الغنائية كانت أغنية «الحب عيبنا»، والتي جاءت كتتر لمسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهي من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي.

