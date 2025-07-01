رامي صبري يطرح برومو ألبومه الجديد "أنا بحبك انت" عبر "يوتيوب" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي صبري اليوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الذي يحمل اسم "أنا بحبك أنت"، وذلك استعدادًا لطرحه كاملًا يوم 17 من يوليو الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وأيضًا جميع منصات الإستماع.



تفاصيل ألبوم رامي صبري الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه يضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، وتأتي اسماء الأغنيات كالآتي:

(بستغرب انت، حلوة، بحكيلك عن الأيام، فقدت الأمل فيكي، أنا بحبك أنت، تيجي نتصور، العوض على الله، بقلبي معاك، بياع، غلطان).

صناع أغاني ألبوم رامي صبري الجديد "أنا بحبك أنت"



«مستغرب أنت» كلمات تامر حسين، ألحان على شعبان، توزيع طارق توكل.

«حلوة» كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع طارق توكل.

«بحكيلك عن الأيام» كلمات أدهم معتز، ألحان حسام حبيب، توزيع أسامة الهندي.

«فقدت الأمل فيكي» كلمات عمرو المصري، ألحان رامي صبري، توزيع عمرو الخضري.

«أنا بحبك أنت» كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي صبري، توزيع أسامة الهندي.

«تيجي نتصور» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع طارق توكل.

«العوض على الله» كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع طارق توكل.

«بقلبي معاك» كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أسامة الهندي.

«بياع» كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

«غلطان» كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

يُذكر أن آخر أعمال رامي صبري الغنائية كانت أغنية «الحب عيبنا»، والتي جاءت كتتر لمسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهي من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي.



كلمات أغنية "الحب عيبنا" لـ رامي صبري

طب ليه يا لقا بتنادينا لما الفراق مكتوب علينا

طب ليه تزيد الودّ بينا والحنين ترميه علينا

حتى الصداف كثرت ما بينا والعشم زاد سنة، سنة

طب ليه بتبني الذكريات لما الفراق هيهدّ بينا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

طب ليه يا لقا تعيده ثاني لما أنت في الآخر أناني

ليه تجمع في الحبايب لما جاي لك يوم وسايب

كنت جيبها واحدة، واحدة كنت جيبها حبّة، حبّة

كنت قبل ما تنهي بنا قلّلنا شويّة محبّة

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر كفاية كذب خلاص تعبنا

طب ليه يا لقا

ليه خلّيتنا نحلم والأمل لمّع عيوننا

ليه خلّتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا

يعني هو الحبّ عيبنا أيوه شكل الحبّ عيبنا

كفاية تلعب بالمشاعر.